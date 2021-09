Bu ilin səkkiz ayında 47,9 min ton şəkər tozu ixrac olunub.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, ixrac edilən şəkər tozunun dəyəri 25 milyon ABŞ dolları olub.

Xatırladaq ki, ötən ilin eyni dövründə 11,5 milyon dollarlıq 27,3 min tonadək şəkər tozu ixrac edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.