Şəhid mayor Elsevər Paşayevin qızı Nəzrin bu gün məktəbə gedərkən sinif yoldaşlarının sürprizi ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, sinif yoldaşları Nəzrinin yaşadığı binanın qarşısına gələrək, onun əlindən tutub məktəbə aparıblar. Müşfiqabad qəsəbəsində yerləşən məktəbin həyətinə şəhidin heykəli qoyulub.

Qeyd edək ki, Elsəvər Paşayev Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə oktyabrın 25-də şəhid olub. O, özü də Cəbrayılda doğulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.