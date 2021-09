"Microsoft" fişinq kampaniyası barədə XƏBƏRDARLIQ ETDİ

"Microsoft" şirkəti fişinq alətləri və e-poçt şablonlarının satışı, habelə aşağı qiymətə hostinq və avtomatlaşdırılmış xidmətlər göstərməklə kiber hücumçuların fişinq kampaniyalarını satın almasına və onlardan minimum səylə istifadə etməsinə imkan yaradan və xidmət adı altında həyata keçirilən geniş miqyaslı fişinq kampaniyasının üstünü açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Microsoft 365" Kiber-Müdafiə Təhlükə Kəşfiyyat Komandası çərşənbə axşamı verdiyi məlumatda bildirib ki, “Tanınmış marka və xidmətləri təqlid edən 100-dən artıq fişinq şablonu ilə “BulletProofLink” əməliyyatı bugün müəssisələrə təsir edən fişinq kampaniyalarının bir çoxu üçün cavabdehlik daşıyır”. Xidmət adı altında həyata keçirilən fişinq kampaniyası ənənəvi fişinq kampaniyalarından fərqlənir, belə ki, bu cür fişinq kampaniyaları ənənəvi kampaniyalarından fərqli olaraq istifadəyə hazır e-poçt fişinq şablonlarından ibarət arxivləşdirilmiş fayllara giriş əldə etmək üçün birdəfəlik ödəniş əsasında satılır, onlar abunəlik əsasında təqdim edilir və xidmət modeli kimi hər hansı bir proqramı izləyir, eyni zamanda daxili sayt hostinqi, e-məktub çatdırılması və şəxsi məlumatların oğurlanması üçün imkan yaradır.

Müştərilər, həmçinin bülletenlərə abunə olduqda 10% endirim də qazana bilir, bundan əlavə onların e-poçt məktubundakı zərərli URL linkinə klikləməklə şübhəli olmayan qurbanlar tərəfindən daxil edilən şəxsi məlumatları oğurlamaqlarına imkan yaradan şəxsi məlumatların fişinq şablonları üçün 80-100 dollar arası məbləğində ödəniş etmirlər. Təəssüf ki, oğurlanmış şəxsi məlumatlar təkcə hücumçulara yox, həmçinin “ikiqat oğurluq” adlandırdıqları metoddan istifadə etməklə "BulletProofLink" operatorlarına da göndərilir, bu metod virus proqramları ilə kiber hücumçular tərəfindən ikiqat fırıldaqçılıq hücumlarının həyata keçirilməsidir. Tədqiqatçılar bildirir ki, fişinq alətləri vasitəsilə operatorların şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün ikinci bir yer müəyyən etməyi əhəmiyyətsizdir və ümid edirik ki, fişinq alətlərinin alıcısı onu silmək üçün kodu dəyişdirmir.



