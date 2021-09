Xəbər verdiyimiz kimi, Super Liqanın 6-cı həftəsində "Beşiktaş" "Adana Demirspor"la olan qarşılaşmada məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin vaxt Türkiyədə konserti olan müğənni Sərdar Ortaç kluba qaşı təhqiramiz ifadələr işlədib.

Müğənninin bu hərəkətinə qarşı "Beşiktaş" klubu da hüquqi yollarla şikayət edib.

Bundan sonra isə Sərdar Ortaş etdiyi hərəkətə görə "Beşiktaş" sevənlərdən və klubdan üzr istəyib.

