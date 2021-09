Yəmənin müvəqqəti paytaxtı Ədəndəki Elektrik Qurumunun balansındakı yanacağın bitməsi səbəbindən şəhərə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı elektriklə bağlı problemin aradan qaldırılması üçün Yəmənə 75 min ton dizel yanacağı göndərib.

Yükün Əl-Bureyka limanına endirilməsi üçün çalışmalara başlanılıb.

