Sabunçu RİH-dən qazilərin iddiası ilə bağlı

Bir qrup qazi Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətinin qarşısında toplaşaraq, rayon rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmədiklərini iddia edib. Bununla bağlı sosial şəbəkədə görüntülər yayılıb.

Sabunçu RİH-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sosial şəbəkələrdə bir sıra Vətən müharibəsi iştirakçılarının Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətində qəbul olunmadığı barədə müraciətləri araşdırılıb.

"Qeyd etmək istərdik ki, Sabunçu rayonunda Vətən müharibəsində şəhid olanların ailə üzvləri, qazilər, müharibə iştirakçıları icra başçısının və rayonun müvafiq qurumları tərəfindən onların istəyinə uyğun və heç bir məhdudiyyət qoyulmadan qəbul olunurlar, onlara mümkün olan bütün köməklilər göstərilir.



Lakin nəzərinizə çatdırırıq ki, Ağsu rayonunda daimi pasport qeydiyyatında olan Əhmədzadə İsmayıl Cümşüd oğlu Zabrat qəsəbəsində qanunsuz zəbt etdiyi torpaq sahəsində tikinti işlərini aparmaq istəyərkən qəsəbə üzrə İcra nümayəndəliyinin əməkdaşları tərəfindən tikintisi qanunsuz olduğu üçün işləri dayandırılıb.

Bununla əlaqədar 25.09.2021-ci il tarixdə vətəndaş İ.C.Əhmədzadə özü ilə dəstək məqsədi ilə gətirdiyi və respublikamızın müxtəlif bölgələrində daimi pasport qeydiyyatında olan digər şəxslərlə rayon icra hakimiyyətinə gəliblər. Məsələ ilə əlaqədar onları icra hakimiyyəti başçısı aparatının “Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili” şöbəsinin müdiri Əlizadə Fəqan İsa oğlu tərəfindən qəbul edilib.

Qəbulda vətəndaş Əhmədzadə İsmayıla mənzil şəraitinin yaxşılaşıdırılması ilə əlaqədar tələb olunan sənədləri toplayaraq daimi pasport qeydiyyatında olduğu Rayon İcra hakimiyyətinə müraciət edərək, mənzil növbəsinə götürülmə qaydaları barədə ətraflı məlumatlar verilib.

Vətəndaş bununla razılaşmayaraq, qanunsuz tikinti işlərini davam etdirə bilmədiyi üçün təzyiq kimi mətbuat orqanlarına müraciət etməklə hədələyib", - deyə açıqlamada qeyd olunub.

