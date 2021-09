Tanış olun: Yeni "Xiaomi Civi" - Xarakteristikası

Xiaomi şirkəti özünün yeni smartfon modelini təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni "Xiaomi Civi" smartfonunda əsas diqqəti xarici görünüşə və kameralara ayırıb.Onun gövdəsinin qalınlığı 6.98 mm, çəkisi isə 166 qramdır. Bununla belə kənar çərçivələrin eni 1.55 mm təşkil edir. Smartfon 120 Hz-lik təsvir yenilənməsinə sahib Full HD+ keyfiyyətli 6.55 düym AMOLED ekranla təchiz olunub. Ekranın yuxarı mərkəz hissəsində isə ön kamera üçün nəzərdə tutulmuş kiçik dairəvi çıxıntı yerləşdirilib. Bununla yanaşı Xiaomi Civi-nin ekranı HDR10+ və Dolby Vision texnologiyalarının dəstəyinə sahibdir.

Əsas texniki özəlliklərə gəldikdə isə smartfon Snapdragon 778G 5G prosessoru, 8/12 GB RAM, 128/256 GB daxili yaddaş həcmi, 64 MP + 8 MP + 2 MP üçlü arxa kamera, 32 MP-lik ön kamera və 55 vatt gücündə sürətli şarj texnologiyalı 4500 mAh enerji tutumlu batareya ilə təchiz olunub.



