ABŞ, İngiltərə, Kanada və Almaniyada "Twitter" sosial şəbəkəsinin işində qüsurlar yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Downdetector" məlumat yayıb.



İstifadəçilər həm saytın, həm də mobil tətbiqin işində qüsurlarla üzləşib.

İstifadəçilərin bir hissəsi öz hesablarına daxil ola bilmədiklərini, bir sıra istifadəçi isə serverə qoşulmaqda problem yaşandığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.