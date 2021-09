Nazirlik: Qapalı məkanlarla bağlı qayda mühazirələrin keçirilməsində problem yaradır

Pandemiya şəraitində qapalı məkanlarla bağlı qaydalar böyük qruplarda mühazirələrin keçirilməsində problem yaradır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İş vaxtı” verilişinə açıqlamasında Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Nicat Məmmədli deyib.

“Bizim bundan sonrakı gözləntilərimiz bir neçə məsələ ilə bağlıdır. Ənənəvi tədrisin əvvəlki çərçivələrdə tam bərpa olunması ən vacib məsələlərimizdən biridir. Çünki sosial məsafənin gözlənilməsi, eyni zamanda müxtəlif böyük auditoriyalarda yerlərin məhdud sayda istifadə olunması və s. sössüz ki, ali təhsil müəssisələrimiz üçün müəyyən çətinliklər yaradır. Yaxın gələcəkdə bu məhdudiyyətlərdən azad olmağa çalışacağıq. Çünki hələ də qapalı məkanlarda məhdud sayda toplaşmaqla bağlı problemlərimiz var. Bu, böyük qruplarda mühazirə dərslərimizin təşkilində müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olur. Ümid edirik ki, ali təhsil müəssisələri bunun öhdəsindən gələcək. Ən azından nəticədə ciddi yoluxma sayını görməyəcəyik və təhsili ənənəvi qaydada davam etdirməyə çalışacağıq. Distant təhsil bizim üçün bəzi hallarda yalnız lüks və yaxud da təhsilin alternativ formalarda təşkili kimi qalacaq”, - deyə o bildirib.

