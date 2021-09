XƏBƏRDARLIQ EDİLDİ: Milyonlarla cihaz internetə daxil ola bilməyəcək - Bu tarixdə...

"Android", "iOS" və "Windows" əməliyyat sistemləri ilə işləyən milyonlarla cihaz internetə çıxışını itirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, informasiya təhlükəsizliyi mütəxəssisi Scott Helme bildirib ki, bu problemə səbəb, WAN ilə ağıllı telefonlar və kompüterlər arasındakı əlaqələri şifrələmək üçün istifadə olunan rəqəmsal sertifikatın müddətinin bitmiş olmasıdır.

"Bəzi kompüterlər və smartfonlar 30 sentyabrda şəbəkəyə girişini itirə bilər. Sertifikatın müddətinin bitməsi ilə bağlı vəziyyət ilk dəfə deyil. Bu belə davam edərsə, bir çox istifadəçi və şirkət problemlə üzləşə bilər. Belə bir hadisə, sonuncu dəfə 30 May 2020-ci ildə baş verdi və sonra bir çox istifadəçi bu problemlə üzləşdi "deyə Helme xəbərdarlıq edib.



Tədqiqatçı qeyd edir ki, hər şeydən əvvəl, proqram təminatının müntəzəm olaraq yenilənməyən cihazlar həmçinin əməliyyat sistemi və proqram təminatı köhnəlmiş versiyaları olan smartfonlar bu problemlə qarşılaşacaqlar.

