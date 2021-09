Azərbaycanda evlilik yaşı ARTDI: Son 30 ilin rekordu

Azərbaycanda həm qadınlar, həm də kişilər arasında nikaha daxil olma yaşı artıb. Son 30 illik statistikaya əsasən bu ən yüksək göstəricidir.

Metbuat.az bakupost-a istinadən bildirir ki, aparılan təhlillərə əsasən, bundan əvvəlki rekord 2019-cu ildə qeydə alınıb.

Amma 2020-ci ildə qeydə alınan göstərici həmin rekordu da yeniləyib

Belə ki, ötən il nikaha daxil olan qadınların orta yaşı 25,2 kişilərin orta yaşı isə 30 olub.

Ölkədə bundan əvvəl qadınlar arasında nikaha daxil olanların orta yaşının ən yüksək olduğu illər 1990, 2004, 2005, 2011-ci illər (23,7 yaş) və 2019-cu il (24,7) olub.

Kişilər arasında isə nikaha daxil olanların orta yaşının bundan əvvəl ən yüksək olduğu illər 2018, 2019-cu illər olub. 2018-ci ildə ölkədə kişilər arasında nikaha daxil olanların orta yaşı 29 olduğu halda, 2019-cu ildə bu yaş göstəricisi 29,4 olub.

