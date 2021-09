Üç filiz yatağının işlənməsi Türkiyə şirkətlərinə verildi

“Azərbaycanın “Qaşqaçay”, “Elbəydaş” və “Ağduzdağ” filiz yataqlarının geoloji öyrənilməsi və istismarı məqsədilə Türkiyənin bu sahədə aparıcı şirkətləri olan “Eti Bakır A.Ş.” və “Artvin Maden A.Ş.” ilə müqavilələr imzalandı”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov öz Tvitter hesabında paylaşıb.

“İnanırıq ki, atılan bu mühüm addım işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə hasilat sənayesinin işə salınması, yüksək potensialı olan yataqların tədqiqi və dövriyyəyə cəlb edilməsində əhəmiyyətli rol oynamaqla, regionun iqtisadi reinteqrasiyasını sürətləndirəcək”, - nazir qeyd edib.

