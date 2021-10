Qədim misirlilərin 3D siması YARADILDI - FOTO

Kriminalist rəssam, 2000 ildən çox əvvəl Qədim Misirdə yaşayan üç kişinin görünüşünün üçölçülü yenidən qurulmasını yaradıb.

Metbuat.az "Vesti"yə istinadla yazır ki, bu addımı atmaq üçün. üç qədim 25 yaşlı Misir mumiyasının DNT-si götürülüb. Tədqiqatçıların qədim misirlilərin görünüşünü yenidən yaratmaq üçün istifadə etdikləri texnikaya - DNT fenotiplənməsi deyilir. Artıq elm adamlarının əldə etdiyi məlumatlardan, kişilərin portretləri "tamamanıb".

Alimlər qədim misirlilərin qara dəriyə, gözlərə və saçlara sahib olduqlarını təsbit ediblər. Ancaq genetik olaraq müasir misirlilərdən daha çox onlar Aralıq dənizi və Yaxın Şərqin müasir sakinlərinə bənzəyirlər.

