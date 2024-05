"Whatsapp" yeni funksiyasını təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni funksiya sayəsində "Yaddaşı idarə et" bölümünə yeni filtr əlavə ediləcək.



Yeni filtr mesajları növlərinə görə ayıracaq. Nəticədə istifadəçilərlə edilən söhbətlərlə kanalları asanlıqla ayırmaq mümkün olacaq.



