"Instagram" bir neçə yeni funksiyanı təqdim edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunlardan ən diqqət çəkəni "Göstər" adlı yeni özəllikdir.



Bu yeni özəllik istifadəçilərin paylaşdığı hekayələrə bulanıqlıq filtri gətirəcək. Hekayəni görmək istəyən şəxs həmin istifadəçiyə mesaj göndərməli olacaq.



Funksiyanın hazırda aktivləşdirmə mərhələsində olduğu bildirilir. Funksiya tezliklə bütün istifafəçilər üçün əlçatan olacaq.



