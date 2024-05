​Samsung Knox 2024-cü ilin TV modellərində Yüksək Təhlükəsizlik Standartları üçün CC Sertifikatı aldı

Bu yaxınlarda Samsung Electronics 2024-cü ilin televizorlarına inteqrasiya olunmuş etibarlı təhlükəsizlik həlli olan Samsung Knox-un Ümumi Meyarlar (CC) sertifikatını əldə etdiyini açıqlayıb.



Sertifikat Samsung Knox-un üç əsas təhlükəsizlik funksiyasını vurğulayır:

İT məhsulları üzrə ardıcıl, ciddi və dürüst qiymətləndirmə standartlarının hədəfi təkmil qiymətləndirmə və ardıcıl standartlarla sertifikatlaşdırılmış İT məhsullarının təhlükəsizliyinə inamı gücləndirməkdir.

1 QN900D və QN800D modelləri üçün eksklüziv.

