Meksikanın Altamirano qəsəbəsində bir qrup yerli sakin bələdiyyə başçısını qaçırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb başçının vədinə əməl etməməyi və sakinləri silahla hədələdiyi olub.

Belə ki, yerli Tzeltal və Tojolabal tayfalarından təxminən 300 nəfər bələdiyyə başçısının evinə basqın ediblər. Qəzəbli sakinlər evdəki əşyaları küçəyə ataraq yandırıblar.

Bələdiyyə başçısının harada olduğu bilinmir.

