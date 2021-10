Kabildə “Taliban” və İŞİD silahlıları arasında toqquşma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Taliban” İŞİD terrorçularına qarşı əməliyyat təşkil edib. Toqquşma da bu zaman yaşanıb. Hadisə zamanı partlayış səsləri eşidilib. “Taliban” bir neçə terrorçunun və onlara məxsus düşərgənin məhv edildiyini açıqlayıb.

