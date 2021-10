Tanınmış teleaparıcı Elgiz Əkbər və Pərvanə Tahirqızının aparıcısı olduğu "Elgizlə izlə" verilişi yayıma qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, veriliş saat 14:00-da yenə də ARB TV-də yayımlanacaq.

"Elgizlə izlə" yeni mövsümdən etibarən yeni studiya ilə tamaşaçıların görüşünə gəlib.



Elgiz efirə yeni imicdə qayıdıb.

