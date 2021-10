“Instagram” və “Facebook”un işində yenidən problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Downdetector məlumat yayıb. Məlumata görə, şəbəkələrin işində uzunmüddətli fasilələr olub. Səhər saatları ilə müqayisədə problemlərlə bağlı şikayətlərin sayı 5 dəfə artıb, ən çox problemi bildirən amerikalı istifadəçilərdir.

Həmçinin, Rusiya, İngiltərə, Fransa, Almaniya, Hollandiya və digər ölkələrdən də şikayətlər bildirilib.

