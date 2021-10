“Instagram” sosial şəbəkəsi növbəti yeniliyə imza atmağa çalışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yüklənən videoların müddətini bir dəqiqədən 60 dəqiqəyə qədər artırıb. IGTV tətbiqində video yayımlamağı dayandırılır. IGTV tətbiqinin adı “Instagram TV” ilə dəyişdiriləcək.

