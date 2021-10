Polşada 7-ci Varşava Təhlükəsizlik Forumu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıda Şərqi Avropa ölkələrinin müdafiə nazirləri iştirak ediblər. Nazirlər toplantıda Rusiyanın Avropaya qarşı aqressiv davranışlarına diqqət çəkərək, bunun qarşısının alınması istiqamətində atıla biləcək addımları müzakirə ediblər.

Nazirlər bəyan ediblər ki, Rusiyanın aqressiv davranışlarının qarşısını almaq üçün ən yaxşı yol bölgədə ABŞ-ın hərbi varlığının artırılmasıdır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.