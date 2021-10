Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHIK) əməkdaşı vəfat edib.

Metbuat.az-ın oxu.az-a istinadla verdiyi məlumata görə, Konfederasiyanın Mətbuat və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri (mətbuat katibi) Nazim Ağamirov uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün vəfat edib.

67 yaşlı N.Ağamirov uzun illər şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.



