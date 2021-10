DÇ 2022: Türkiyə millisi Norveçlə qarşılaşacaq

Bu gün 2022-ci il dünya çempionatının Avropa üzrə seçmə mərhələsində VII tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, E, G, H və J qruplarında ümumilikdə 11 qarşılaşma olacaq. Bütün görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

DÇ-2022, seçmə mərhələ

VII tur

8 oktyabr

E qrupu

22:45. Estoniya - Belarus

22:45. Çexiya - Uels

Xal durumu: Belçika - 16 (6 oyuna), Çexiya - 7 (5), Uels - 7 (4), Belarus - 3 (5), Estoniya - 1 (4).

G qrupu

22:45. Cəbəllütariq - Monteneqro

22:45. Latviya - Niderland

22:45. Türkiyə - Norveç

Xal durumu: Niderland - 13, Norveç - 13, Türkiyə - 11, Monteneqro - 8, Latviya - 5, Cəbəllütariq - 0.

H qrupu

22:45. Malta - Sloveniya

22:45. Kipr - Xorvatiya

22:45. Rusiya - Slovakiya

Xal durumu: Xorvatiya - 13, Rusiya - 13, Slovakiya - 9, Sloveniya - 7, Malta - 4, Kipr - 4.

J qrupu

22:45. Lixtenşteyn - Şimali Makedoniya

22:45. İslandiya - Ermənistan

22:45. Almaniya - Rumıniya

Xal durumu: Almaniya - 15, Ermənistan - 11, Rumıniya - 10, Şimali Makedoniya - 9, İslandiya - 4, Lixtenşteyn - 1.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.