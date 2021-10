Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyan Rusiyaya səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Səfərin digər təfərrüatları və gündəmi hələlik açıqlanmayıb.

