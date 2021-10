Polşa Türkiyə vətəndaşlarına qarşı koronavirus pandemiyasına görə tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ötən həftə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun Polşaya səfəri zamanı həll olunub. Çavuşoğlunun Polşada apardığı görüşlərdən sonra Varşava Türkiyə vətəndaşlarına qarşı mövqeyini dəyişib.

Bu gündən etibarən türklər Polşa sərhədini keçərkən məhdudiyyətlə üzləşməyəcək.

