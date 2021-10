Sosial media platforması “Twitter”də abunəçiləri siyahıdan silmək mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, abunəçini silmək funksiyası artıq veb-versiyada da hər kəs üçün əlçatan olub.



Həmçinin qeyd olunub ki, yeni funksiya istifadəçilərin öz abunəçilərinin siyahısına nəzarət etmələrini asanlaşdıracaq.



