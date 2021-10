Gürcüstanın Xalq artisti Vaxtanq Kikabidzenin həyat yoldaşı İrina Kebadze vəfat edib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, İrina uzun müddətdir xəstə imiş və müalicə alırmış.

Aktyor-müğənni xanımının vəfatı haqda sualları cavabsız qoyub. Qızı İrina isə "Mənim ən mehriban, etibarlı insanım dünyasını dəyişdi. Ana, səni sevirəm" deyə, bildirib.

İrina Kebadze Gürcüstanın Əməkdar artisti idi. O, Tiflis Akademik Opera Teatrında çalışıb. Kebadze və Kikabidze 50 ildir ailəlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.