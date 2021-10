"Apple" "Xiaomi"nin reklam plakatını OĞURLADI - FOTO

Amerikalı texnologiya nəhəngi "Apple", Çinin "Xiaomi" şirkətinin plakat işini oğurlamaqda şübhəli bilinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilər smartfon bazarında rəqiblərin plakatları arasında təəccüblü oxşarlıqlar tapıblar. Bu müzakirə "Twitter"ə bənzər Çin sosial şəbəkəsi "Weibo"da müzakirə olunub. Bir çox insanlar, afişanın "Xiaomi Mi Mix 2s" elanına çox bənzədiyini qeyd ediblər. Bəziləri birbaşa iki plakatı yan-yana müqayisə edərək "Apple"ı plagiatda günahlandırıblar. Qeyd edək ki, "Apple"ın təqdimatı oktyabrın 18-də baş tutacaq. Həmin təqdimat fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.