Meksikanın paytaxtında Mexiko hava limanında sui-qəsd əsnasında atışma baş verib, üç nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhərin ictimai təhlükəsizlik idarəsinin rəisi Ömər Qarsiya öz tviter səhifəsində məlumat verib.

Hadisə hava limanının ikinci terminalının giriş hissəsində baş verib.

Şübhəli şəxs xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Hava limanı həmişəki kimi fəaliyyətini davam etdirir.

