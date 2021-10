Üçölçülü ekranı olan noutbuk TƏQDİM EDİLDİ

"Acer", 3D ekran funksiyası olan noutbuku təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin saytında məlumat verilib. Cihaz, video konfranslar və ya video zənglər zamanı 3D video, şəkil, oyun və şəkilə çevrilə bilər.

"Acer" mühəndislərinin fikrincə, üçölçülü görüntünü göstərmək üçün güclü aparatlardan istifadə olunub. Yeni noutbuk 11-ci nəsil Intel Core i7 prosessoru, GeForce RTX 3080 qrafik kartı, 64 qiqabayta qədər RAM və iki terabayta qədər yaddaşla təchiz edilib. "ConceptD 7 SpatialLabs Edition" dekabr ayında satışa çıxarılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.