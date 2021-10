ABŞ-ın "Netflix" korporasiyasının ödənişli abunəçilik xidmətlərindən istifadə edənlərinin sayı 214 milyonu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrın 30-u bitən 3 aylıq dövr ərzində "Netflix"in abunəçilərinin sayı 4,4 milyon artıb. Təqdim edilən proqnozlara əsasən, bu ilin dördüncü rübünün sonuna qədər abunəçilərin sayı daha 8,5 milyon artaraq 222 milyona çatacaq.Qeyd edilir ki, hesabat dövrü ərzində şirkətin gəliri 7,4 milyard dollar, qazancı isə 1,4 milyard dollar təşkil edib.

