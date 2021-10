Rusiyada yüksək vəzifə verilən AZƏRBAYCANLI KİMDİR?

Rusiyanın Sverdlovsk vilayəti qubernatoru Yevgeni Kuyvaşev yeni hökumətin tərkibini elan edib.

Mətbuat.az Lent.az-a istinadla xəbər verir ki, hökumətin tərkibinə bir azərbaycanlı da daxil edilib Bu, İlham Səbzəli oğlu Şirəliyevdir.

İlham Şirəliyev Sverdlovsk vilayəti qubernatorluğunda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə və Nəzarət departamentinin direktoru təyin olunub.

Şirəliyev Rusiyanın bir sıra regionlarında ədliyyə sistemində çalışıb. O, qubernatorluğa vəzifəyə gətirilənədək "Qosjilstroynadzor"da yüksək post tutub.

İlham Şirəliyev əslən Azərbaycanın Hacıqabul rayonundandır.

