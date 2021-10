ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trampın "TRUTH" sosial şəbəkəsi rəsmi istifadəyə verildikdən bir neçə saat sonra sındırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlum olub ki, bu işi Anonymous haker qrupu törədib. Onlar yeni saytda keçmiş prezident və onun köməkçisi Stiv Bennon haqqında saxta hesablar yaradıblar. Trampın saxta hesabında isə hakerlər onun avatarına nəcis edən donuzun şəklini yerləşdiriblər.

