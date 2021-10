"​Kapital Bank" gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün güzəştli kredit təklif edir

Kapital Bank bizneslə məşğul olan şəxslər üçün daha bir sərfəli məhsul təklif edir.

Yeni təqdim olunan məhsul gömrük rüsumlarını ödənilməsi üçün nəzərdə tutulub. Belə ki, məhsul vasitəsilə gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün 60 günədək müddətə, 14%-dən başlayan faizlə kredit təklif olunur.

Maliyyə təhlili olmadan verilən kreditin maksimal məbləği 100 000 manatadək ola bilər. Kredit ödəniş kartı vasitəsilə verilir. Bizneslə məşğul olan şəxsə verilən ödəniş kartı yalnız gömrükdə quraşdırılan POS terminallarda və onlayn olaraq gömrük ödənişləri üçün istifadə edilə bilər.

"Kapital Bank"ın KOS müştəriləri üçün nəzərdə tutulan Müştəri Bank vasitəsilə məhsullarla bağlı məlumatlarla yanaşı, Banka gəlmədən bütün sifarişlərini yönləndirmək imkanı vardır. Qeyd edək ki, bu məhsulu almaq istəyənlər qeyd edilən linkə - https://kbl.az/cbpcr , (012) 310 09 99 korporativ məlumat mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərlər.

