Sosial şəbəkələrin ən nəhəngi olan "Facebook" son dönəmlər çətin vəziyyətlə qarşılaşsa da, bu, feysbukun gəlirlərinə heç də mənfi təsir göstərməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediaya sızan məlumata görə, ilin üçüncü rübündə sosial şəbəkə 7,8 milyard dollar olan mənfəətini 9 milyard dollara çatdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.