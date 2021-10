"Whatsapp" noyabrın 1-dən bu telefonlarda işləməyəcək

Günlük mesajlaşma platforması olan "Whatsapp" bir sıra qərarlar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət noyabrın 1-dən aşağıdakı telefon modellərində tətbiqini qadağan edəcək:

"Apple" modelləri:

iPhone SE,

iPhone 6S,

iPhone 6S Plus

"Samsung":

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

"LG" : "Lucid 2", "Optimus F7", "Optimus F5", "Optimus L3 II Dual", "Optimus F5", "Optimus L5", "Best L5 2", "Optimus L5 Dual", "Optimus L3 II", "Optimus L7", "Optimus L7 II Dual", "Optimus L7 II", "Optimus F6 Enact", "Optimus L4 II Dual", "Optimus F3", "Optimus L4 II", "Best L2 2", "Optimus Nitro HD ? 4X HD", "Optimus F3Q".

"SONY" modellərinə gəlincə: "SonySony Xperia Miro", "Sony Xperia Neo L", "Xperia Arc S" bu siyahıda yer alır.

Bundan başqa, "Alcatel One Touch Evo 7", "Archos 53 Platinum", "HTC Desire 500", "Caterpillar Cat B15", "Wiko Cink Five", "Wiko Darknight", "Lenovo A820", "UMi X2", "Faea F1", "THL W8" telefon modellərində də vatsapın istifadəsinə icazə verilməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.