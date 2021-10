“Qərb ölkələri Əfqanıstana qarşı sanksiyaları ləğv etməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Xarici İşlər naziri Van Yi belə çağırış edib. Qətərdə o, “Taliban”nümayəndələri ilə görüşü zamanı bildirib ki, ABŞ və qərb ölkələri “Taliban” haqqında mövqeyini nəzərdən keçirməlidir. Diplomatın sözlərinə görə, tərəflər “Taliban”la normal əlaqələr qurmalıdır.

Əfqanıstandakı humanitar vəziyyətlə bağlı açıqlama verən diplomatın sözlərinə görə, Pekin Əfqanıstana dəstək olmağa davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.