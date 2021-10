ABŞ S-400 aldığına görə Hindistana sanksiya tətbiq etməyə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, senatorlar prezident Co Baydenə məktub yazaraq belə çağırış ediblər. Onlar bildiriblər bu vəziyyət iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir edə bilər. Baydenin necə qərar verəcəyi maraq doğurur.

Qeyd edək ki, bu ilin sonuna qədər Hindistanın Rusiyadan S-400 alacağı gözlənilir. Türkiyəyə S-400 səbəbilə qadağalar tətbiq edən ABŞ-ın, Hindistan barədə oxşar addım atacağı gözlənilmir.

