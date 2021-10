Toyota 2022-ci ildə ilk elektrikli avtomobilini satmağa başlayacaq

Ən böyük Yaponiya avtomobil istehsalçısı "Toyota Motor" gələn il ilk elektrik avtomobilini satmağa başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, istehsalçıya görə, "Toyota bZ4X" krossoverinin satışı 2022-ci ilin ortalarında Yaponiya, Şimali Amerika, Çin və Avropa da daxil olmaqla bütün dünyada başlayacaq. Modelin qiyməti hələ açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, "Toyota Motor" 2025-ci ilə qədər 15 modeldən ibarət yeni elektrikli avtomobil seriyasını buraxmağı planlaşdırır. Bu xəttdə ilk model "Toyota bZ4X" olacaq. Məlumat üçün bildirək ki, keçən ilin sonunda Yaponiya hökuməti 2030-cu illərin ortalarına qədər bütün benzin və dizel avtomobillərinin istehsalının dayandırılmasını nəzərdə tutan istixana qazı emissiyalarını azaltmaq üçün yeni planı təsdiqlədi. Hökumətin fikrincə, bu yanaşma ölkə iqtisadiyyatını stimullaşdıracaq və 2030-cu ilə qədər təxminən 900 milyard dollar, növbəti 20 ildə isə 1,8 trilyon dollardan çox iqtisadiyyata gəlir gətirəcək.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

