Yəməndə toqquşmalar yenidən intensivləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Husi üsyançıları strateji şəhər Maribə raket zərbələri endirib. Nəticədə 20-yə qədər insan həlak olub. Çox sayda yaralı var. Məlumata görə, raketlərin hədəfində mənzillər olub. Onların arasında yerli sakinlər arasında tanınan qəbilə başçılarının evləri də olub. Yəmən hökumətinin məlumatına görə, yaşayış məntəqələri İran istehsalı ballistik raketlərlə vurulub.

Husilər Cevbe rayonunu ələ keçirdiklərini bildiriblər.

