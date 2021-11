"Mançester Yunaytedi" yenə də Ronaldo ayaqda saxladı

UEFA Çempionlar Liqasının F qrupunun 4- cü oyununda "Mançester Yunayed" "Atalanta" ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ev sahibi olan "Atalanta" 12 və 56-cı dəqiqələrdə rəqib komandanın qapısından qol keçirə bilib. "Mançester Yunayed"i isə məğlubiyyətdən qurtaran klubun ulduz futbolçusu Kriştianu Ronaldo olub. Təcrübəli futbolçu 45+1 və 90+1-ci dəqiqələrdə qol vurub. Beləliklə, matç bərabərə bitib.

Bununla da, "Mançester Yunayed" qrupda liderliyini qoruyub. "Atalanta" isə 5-ci yerdə qərarlaşıb.

