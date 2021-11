"Facebook" sosial şəbəkəsinin rəhbərliyi üz tanıma sistemini ləğv edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkənin məxsus olduğu "Meta" şirkətinin açıqlamasında deyilir.

Qeyd edilib ki, bir milyarddan çox insanın fərdiləşdirilmiş üz tanıma şablonlarını silinəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.