Azərbaycanın Ermənistana təhvil verdiyi meyitlərin sayı AÇIQLANIB

"İndiyədək 1700-dək erməni hərbçisinin meyitinin tapılması və qarşı tərəfə verilməsi təmin edilib. Biz bunu humanitar aksiya olaraq beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə həyata keçirmişik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ADA Universitetində “44 Günlük Zəfər Yolu” mövzusunda keçirilən konfransda deyib.

Nazir bildirib ki, indiyədək birinci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycanın 4000-ə yaxın vətəndaşı itkin düşüb. Ermənistan indiyə qədər onların taleyi haqqında heç bir məlumat vermir.

XİN başçısı qeyd edib ki, bunun qarşılığında qayıdışı dayandırmaq, mina xəritələrini gizlətmək, verməmək cılız, mənasız, insanlıqdan uzaq olan yanaşmadır və bunun mənası və uğuru ola bilməz.

