Meksikanın kurort şəhəri Cancundakı məşhur oteldə baş verən silahlı hücumun detalları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəyə səbəb iki düşmən cinayətkar dəstə arasında olan gərginlik olub. Məlumata görə, 15 nəfərdən ibarət silahlı dəstə otelə hücum edərək, nakortik ticarəti ilə məşğul olan digər dəstənin iki üzvünü öldürüb.

Hadisə zamanı oteldəki müştərilər həyəcan yaşayıb. Müştərilər arasında zərərçəkən olmayıb.

