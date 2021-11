Bitkoinin bir gündə ikinci dəfə BAHALAŞDI

Bitkoinin qiyməti sutka ərzində ikinci dəfə 68 min dollar həddini keçərək tarixi maksimumunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu tender məlumatları sübut edir. Gecə bitkoinin qiyməti 67 min dollar həddini keçib. Ən böyük kriptovalyuta birjası olan "Binance" birjasında bitkoin 5% bahalaşaraq 68,4 min dollar təşkil edib. 20-dən çox birja üçün orta qiyməti hesablayan "CoinMarketCap" portalının məlumatına görə, bitkoin 4,93% (68,4 min dollara qədər) bahalaşıb.

Bundan əvvəlki rekord oktyabrın 20-də, bitkoinin qiymətinin düz 67 min dollar olduğu vaxt qeydə alınıb. Bundan əvvəl maksimum səviyyə apreldə əldə edilən 64,85 min dollar idi.

Analitiklər bitkoinin ikinci aydır ki, bahalaşdığını qeyd edirlər. Belə ki, oktyabrda kriptovalyuta təxminən 40% bahalaşaraq 43,82 min dollardan 61,3 min dollara yüksəlib. Sentyabr ayında iyul və avqust aylarında iki aylıq güclü artımdan sonra kriptovalyutada cüzi eniş baş verdi, cəmi 35%. Aprel rekordundan sonra may ayına qədər bitkoin dəyərinin demək olar ki, üçdə birini itirib, qiyməti 57,7 min dollardan 37,3 min dollara düşüb. Amma Bitcoin oktyabrın ortalarında 60.000 dollar həddinə yenidən qayıda bilib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

