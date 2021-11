Sumqayıtda şadlıq sarayında gənc oğlan faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Sumqayıtda şadlıq sarayında 18 yaşlı gənc yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində fəaliyyət göstərən şadlıq saraylarının birində qeydə alınıb.

Şadlıq sarayının yuxarı mərtəbəsinin mətbəx yerləşən hissəsinə yükqaldırıcı vasitə quraşdırılıb. Həmin vasitə ilə yuxarıya ərzaq qaldırılan zaman orada çalışan 2003-cü il təvəllüdlü Adəm Əzimzadə hündürlükdən yıxılıb. Ağır bədən xəsarətləri alan 18 yaşlı gənc təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya aparılsa da yolda keçinib. Mərhumun meyiti aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.