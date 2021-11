Türkiyə və Ukrayna PUA mühərriklərinin tədarükü ilə bağlı razılaşma imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqavilə “Baykar” və “İvçenko-Proqres”şirkətləri arasında imzalanıb. Razılaşmaya görə, Ukrayna türk şirkətini “Aİ-322F” turboreaktiv mühərrikləri ilə təmin edəcək.

Həmçinin, “Baykar” Ukraynadan zərbə PUA-ları üçün “Aİ-25TLT” turboreaktiv mühərriklərini tədarük edəcək.

