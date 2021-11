"Həzi Aslanov-Dərnəgül" marşrutu ilə hərəkət edən qatara texniki baxış keçirilməsi zərurəti yaranıb.

Bunu Metbuat.az-a "Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat ximdətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib.

B.Məmmədovun sözlərinə görə, "Nəriman Nərimanov" stansiyasında sərnişinlər düşürülüb və qatar, ən yaxın baxış məntəqəsi kimi, depoya göndərilib: "Əvəzinə xəttə qatar verilib. Bir dəqiqəlik yubanma olub".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.