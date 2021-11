Müğənni Roza Zərgərli Azad Azərbaycan Televiziyasında bir müddət əvvəl "həri"li olduğu Əkbər Əliyevlə münasibətindən danışıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Roza Zərgərli Əkbər Əliyev ilə evlənməsinə işarə edib:

"Bir ilə altı aydır ki, subayam. Əkbər Əliyev verilişdə evlənmə təklif etdi. Tam vaxtı idi. Düşünür ki, bir daha qaça bilərəm. Hər şey həll edilib. Yaxın günlərdə efirdə görəcəksiniz".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.